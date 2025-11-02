"Terapia intensiva, basta allarmi. Non c’è alcun depotenziamento"

"Visto il perpetrarsi della scellerata speculazione politica in atto, per evitare che si possa creare allarme nella cittadinanza, smentisco categoricamente la notizia diffusa che la Terapia Intensiva del nostro ospedale SS Annunziata sia stata depotenziata". Così l’assessore alla Sanità Mario Pedaci commenta l’analisi sul nosocomio effettuata da un gruppo di cittadini. E ancora: "Rassicuro in particolare i tanti utenti che quotidianamente utilizzano il nostro ospedale – sottolinea Pedaci–. Esprimo piena solidarietà ai tanti operatori sanitari che, nonostante il perpetrarsi di questi attacchi e denigrazioni, continuano ad operare per il bene di tutti". Sulla stessa lunghezza d’onda l’Ausl di Ferrara: "In merito alle informazioni diffuse corre l’obbligo di effettuare alcune precisazioni per ripristinare un quadro veritiero. Tutte le Aziende Sanitarie hanno come mission la tutela della salute della cittadinanza di riferimento, dare risposta ai bisogni di salute individuali e collettivi attraverso prevenzione, cura, riabilitazione e promozione della salute, garantendo i livelli essenziali di assistenza. Per farlo, serve un utilizzo appropriato delle risorse tecnologiche ed umane, è un’azione strategica cruciale ed un dovere etico. L’organizzazione sanitaria deve rispondere nel miglior modo ai bisogni di salute della popolazione e ogni decisione strategica ed organizzativa, viene presa a questo esclusivo fine. Ciò premesso, nello specifico in primo luogo va precisato che all’Ospedale di Cento ci sono, da sempre, 3 posti letto di Terapia intensiva e 3 di unità coronarica. Negli ultimi anni l’indice di occupazione totale di questi 6 posti letto si è assestato intorno al 60 %. Il chè significa che dei 6 posti letto, 3-4 erano sempre occupati da pazienti, mentre gli altri 2 seppur disponibili, restavano vuoti, non occupati, perché nessun ulteriore paziente aveva la necessità di quel tipo di supporto sanitario. Dall’analisi clinica della tipologia dei pazienti ricoverati, risulta che solo il 25% di quel 60% (cioè in pratica 1 paziente) aveva necessità di supporto intensivo con requisiti clinici per occupare un posto letto di Terapia Intensiva mentre gli altri avevano quadri clinici che avrebbero potuto ricevere la necessaria ed ottimale assistenza in ambiente subintensivo. Era dunque in atto un utilizzo sbagliato di risorse, che andava corretto. Perciò dallo scorso mese di agosto, è stato predisposto uno schieramento di personale tale da poter assistere ottimamente i ricoverati nei 6 posti letto sulla base delle effettive necessità assistenziali, lasciando tutta la dotazione tecnologica. Questa organizzazione del personale ha permesso di dare risposta ottimale a tutti i pazienti trattati, senza modificare in alcun modo la tipologia dei ricoveri. A riprova di ciò, non solo nessun intervento chirurgico programmato o urgente è stato rinviato. Lo dimostrano i numeri di interventi chirurgici eseguiti. Da un anno all’altro, gli interventi eseguiti in regime di ricovero ordinario e day service sono aumentati passando da 1.969 a 2.141 con un incremento dell’8,7%. Gli interventi in urgenza sono passati da 255 a 312 (più 22,3%). L’Azienda fa, infine, un appello a tutti coloro che davvero hanno a cuore il futuro dell’ospedale di Cento, a non diffondere informazioni parziali, non completamente veritiere e che possono avere un uso strumentale". Laura Guerra