Terapie e trasfusioni, ora c’è la stanza relax

Una grande stanza, costruita appositamente in una zona attigua al Day Hospital della Talassemia dell’Ospedale di Cona, per dare sollievo e maggiore accoglienza a pazienti ed accompagnatori che si recano nella struttura per fare terapia. Era questo l’intento della signora Marisa Franceschini (in Orlandi) quando, qualche anno fa, ha preso contatti con Valentino Orlandi, Presidente dell’Associazione ’Alt – Associazione Lotta alla Talassemia - Rino Vullo di Ferrara’, decidendo di donare – alla sua morte - una cospicua somma di denaro a favore dell’attività del sodalizio estense in memoria del figlio Fabrizio. Il desiderio della signora Marisa si è concretizzato con la realizzazione, alcuni mesi orsono, della nuova sala. Con l’aiuto del Comune di Ferrara, che per l’opera ha stanziato 20mila euro, la struttura permetterà ai pazienti che ogni giorno sono in terapia e trasfusione di avere una sala relax, lettura, lavoro, tv e giochi (per i piccoli). L’inaugurazione della sala, di proprietà dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara, si è svolta ieri a Cona. Una vera e propria festa con tanti pazienti, anche in età pediatrica. "Tutto nasce 5 anni fa circa – mette in evidenza Orlandi, Presidente di Alt - con una telefonata da parte della signora Franceschini che accennava alla sua ammirazione per le tante attività svolte dalla nostra associazione".