Terapie immunologiche, il convegno

Oggi all’Hotel Ferrara (dalle 8.30) convegno sulle nuovissime terapie immunologiche utilizzante in ematologia e reumatologia. Si parlerà delle cellule CAR–T e degli anticorpi monoclonali bispecifici, quest’ultimi utilizzate a Ferrara sotto la guida di un gruppo di medici dedicati. Le scuole di ematologia e reumatologia rappresentano un riferimento per la terapia di malattie complesse e sono al centro di numerosi protocolli nazionali, grazie a laboratori all’avanguardia. Scopo dell’incontro scientifico è quello di offrire l’occasione di confrontarsi con un gruppo di studiosi che hanno fatto la storia di queste nuove terapie. Queste terapie immunologiche, grazie alla loro efficacia e al profilo di sicurezza, sono disponibili in Italia per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, diversi istotipi di linfoma non-Hodgkin, mieloma e sono già state utilizzate nel nostro paese in alcuni pazienti affetti da malattie reumatologiche. "Un appuntamento di elevato tenore scientifico – così Antonio Cuneo (foto) e Marcello Govoni, direttore dell’Ematologia e della Reumatologia del Sant’Anna e coordinatori dell’evento – che tratterà gli straordinari risultati delle terapie che utilizzano il sistema immunitario. Queste terapie utilizzano i linfociti T ingegnerizzati (Chimeric Antigen Receptor T-cells – CAR-T) oppure gli anticorpi monoclonali bispecifici che indirizzano i linfociti T contro il bersaglio tumorale". Per il professor Schett dell’Università di Erlangen in Germania, autore del recente articolo pubblicato sull’autorevolissimo New England Journal of Medicine, "nelle malattie autoimmunitarie refrattarie alle terapie convenzionali, la riduzione delle cellule B indotta dalla terapia CAR-T è una nuova interessante opzione terapeutica. Tuttavia, in quest’ambito, il numero di pazienti trattati è ancora limitato e occorrono più dati".