Teresa Ciapparoni. Racconta le donne

Oggi pomeriggio

alle 17.30, alla biblioteca ’Centro documentazione donna (via Terranuova 12), si terrà l’incontro - in presenza e online - con Teresa Ciapparoni La Rocca. L’incontro, in collaborazione con il ’Touring club italiano – sezione di Ferrara’, è stato organizzato in occasione del ciclo di incontri ’Donne in movimento, le diverse tracce dell’andare’. A precedere la relazione di Teresa Ciapparoni ci sarà il breve approfondimento di Valeria Periotto, dedicato al primo convegno ciclistico femminile nazionale. A seguire, la conferenza vera e propria, dedicata a Mathilde Ruinart e le sue ’Impressioni di un viaggio in Giappone’. Viaggio che non è solo ludico, ma diventa il resoconto dell’esperienza vissuta seguendo suo marito Vittorio Sallier in giro per lavoro. Le lettere della moglie, si possono considerare il ’primo diario di una donna’.