Terminati i lavori di restyling. Riapre l’ufficio postale di Mesola

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Mesola. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di piazza della Vittoria 17, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Grazie a questo progetto, approvato e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.

Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie alla convenzione fra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, residenti e domiciliati nel comune di Mesola potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del Ministero dell’Interno; i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.