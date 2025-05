Terminati i lavori, via Orologi riaperta al traffico

È ufficialmente riaperta al traffico via Orologi, nella frazione di Buonacompra, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dall’amministrazione Accorsi. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale, da tempo interdetta alla circolazione per motivi di dissesto. "Con questa riapertura – dichiara l’assessore Rossano Bozzoli – manteniamo un impegno importante verso i cittadini di Buonacompra e non solo. E restituiamo piena funzionalità alla strada".