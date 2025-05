Terra e legalità al teatro Cortazar. Spettacolo e laboratorio di sguardo

La prima parte della stagione Totem si chiude con una giornata ricca di riflessioni, arte e incontro. Oggi, al teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro ci sarà un triplo appuntamento dedicato alla Giornata della Legalità. Alle 17.30 il pubblico è invitato a partecipare al laboratorio di sguardo ‘Che cavolo guardi?’ condotto dal critico teatrale Michele Pascarella. Un’occasione per esplorare, attraverso esempi dall’arte, dal teatro, dalla danza e dalla letteratura, insieme a esercizi di scrittura e dialoghi, i pregiudizi invisibili che guidano la nostra percezione. Non è richiesta alcuna competenza specifica, ma solo curiosità e desiderio di interrogarsi su come lo sguardo e le parole plasmino la realtà che ci circonda. Iscrizione necessaria.

Il laboratorio anticipa e approfondisce i temi dello spettacolo Black Mountains di Teatro Ebasko che andrà in scena alle 19. Black Mountains è un viaggio teatrale che esplora il rapporto tra terra, memoria e proprietà, attraversando secoli di storia e trasformazioni. Ambientato nella provincia di Crotone, lo spettacolo intreccia miti, rivolte contadine e disastri industriali per raccontare come l’essere umano abbia plasmato e spesso violato il territorio. Attraverso un linguaggio fisico, visivo e simbolico, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su una domanda cruciale: quando l’uomo ha iniziato a considerare la terra come un possesso?