’Terra e pace’, dal 1945 la forza della coop

BONDENO

C’è un angolo di fiori, di vasi, di piccole piante da orto, ma anche di giovani alberi di vivaio a Burana di Bondeno, che in questi giorni, con l’arrivo della primavera, è un pullulare di voci, è un via vai continuo di signore che arrivano dai paesi vicini, impegnate a far sbocciare balconi e angoli di giardino, perché come dice Anna mentre sceglie i vasi "I fiori più belli me li regalo io, li compro qui, li accudisco e ne faccio ogni anno un capolavoro". E’ il ‘Garden center’ di Albaverde di Burana, sulla strada provinciale, accanto all’antica Corte Zanluca. "Il nostro bacino di utenza – spiega Stefania Ferrari – sia del punto vendita dei fiori che dei prodotti della Cooperativa Giulio Bellini quali frutta, verdure, farine biologiche, vini della tenuta Garusola, arriva dai paesi vicini. Bondeno, Vigarano, Pilastri, Gavello, Scortichino, Finale Emilia, San Martino Spino. C’è una clientela affezionata e costante e anche tante persone nuove, appassionati, che arrivano appositamente, per acquistare prodotti tipici del territorio". "Le tre serre sono all’avanguardia – indica Fabrizio Vecchi, direttore tecnico del settore del verde – automatizzate, dotate del riciclo dell’acqua che viene ripulita e riutilizzata. Qui si trovano tutte le piante da vaso, a giorni sarà tempo di suronie, petunie, ma la nostra specializzazione della serra, da metà marzo, sono i gerani zonali e parigino di cui abbiamo già i primi vasi ma anche le piante da orto che in tanti stanno già comprando e piantando in questi giorni. Con il Covid infatti hanno avuto un forte impulso, perchè sempre più persone hanno incominciato a coltivare le proprie verdure". A Burana ci sono le radici della cooperativa Terra e Pace nata nel 1945, il cuore del mondo cooperativo locale che si è unificata, nel 1994, alla Cooperativa Giulio Bellini. Da qui vengono gestiti circa 800 ettari di terreni, di proprietà e in affitto, a frutteti e seminativi e ci lavorano sessanta persone. "In questo vivaio – indica Vecchi –, che inizialmente era rivolto soprattutto ai privati e che ora è fortemente ampliato, ci sono gli alberi per i parchi pubblici che servono per la gestione del verde dei comuni di Ferrara, Mirandola, Bondeno di cui abbiamo vinto l’appalto. Ci occupiamo poi degli sfalci nelle strade provinciali". Una realtà fortemente radicata al territorio e che, nell’innovazione, partecipa a costruire l’economia locale e il futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Un passaggio di saperi ai giovani. Pietro Costanzelli, consigliere della cooperativa ed ex capo azienda della Zanluca anche ieri pomeriggio stava dialogando con il giovane Andrea Loberti, il tecnico che segue il verde e con Fabrizio Vecchi, in un incontro tra generazioni che scrive il futuro.

Claudia Fortini