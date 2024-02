Terre del Delta, l’Unione fa sul serio. Servizi, parte l’accorpamento

Assise del consiglio dell’Unione Terre del Delta, ieri mattina presso la risenta municipale di Codigoro, col sindaco Alice Zanardi ed il vice Francesco Fabbri oltre a Dario gabbani per l’opposizione mentre i primi cittadini di Mesola Gianni Padovani e di Goro Maria Bugnoli ed altri consiglieri erano in collegamento in video. Fra i punti approvati il documento unico di programmazione (Dup) per il triennio, da quest’anno fino al 2026, una deliberazione molto importante poiché analizza uno spaccato sia della situazione attuale ma anche delinea il programma degli interventi che dovrebbero caratterizzare il futuro dei tre comuni. Al momento in Unione sono stati fatti transitare i 13 agenti della Polizia Locale Municipale in servizio di cui 7 erano in carico a Codigoro, 1 a Goro e gli altri 4 a Mesola. Previsto anche l’accorpamento dei settori ovvero Affari Generali, Area Finanziarie ed Area tecnica. Sono inoltre previste, solo nella parte corrente, entrare dai contributi regionali, un milione di euro da suddividere fra i tre comuni in parti proporzionali.