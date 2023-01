Terre del Delta, unione all’insegna del rosa

È un’Unione dei comuni "Terre del Delta" che si colora di un rosa intenso, poiché la presidente è Alice Sabina Zanardi, attuale sindaco di Codigoro, affiancata da Maria Bugnoli, che guida Goro, una nuovo ente locale che da ieri é nel pieno delle sue funzioni e piena operatività. Al terzo primo cittadino presente, Gianni Michele Padovani di Mesola, è stata affidata la presidenza del consiglio. Distribuite anche le deleghe ed a quest’ultimo sono state assegnate la Polizia Locale, che afferirà all’Unione come una forza direttamente alle dipendenze, ed il relativo passaggio del personale, la segreteria e gli affari generali. Alla neo presidente la Protezione Civile e l’informatica mentre alla vice Bugnoli, la gestione del personale ed il bilancio. Alice Sabina Zanardi ha poi tracciato le linee politiche che animeranno la mission della nuova Unione.

"Diventerà un punto di riferimento politico ed amministrativo per il nostro territorio", ha sottolineato ancora evidenziando, polemicamente verso i due comuni esclusi, ma forse parrebbe solo verso il sindaco Fabio Tosi di Fiscaglia, le disomogeneità che hanno portato al naufragio della precedente Unione. Infatti prima componevano l’Unione anche Fiscaglia e Lagosanto, attualmente esclusi, "per scelte politiche ed amministrative – ha aggiunto ancora – incapaci di consentire una gestione capace di osservare e rispettare quei capisaldi alla base della costituzione", infine togliendosi il classico sassolino dalla scarpa ha affermato come alle sterili polemiche "di chi ha prima operato per porre degli impedimenti a questa Unione si sia risposto in modo da attivare e rendere operativa, in pochi mesi, il nuovo ente locale". Poi sono state esperite alcune incombenze burocratiche quali la convenzione per l’avvio operativo dell’Unione, sulla quale il consigliere di opposizione Dario Gabbari si è astenuto.

L’unanimitá è stata raggiunta sulle convenzioni di conferimento delle funzione di Protezione Civile e di Polizia Locale, accordo anche sul provvedimento per l’ingresso dell’Unione in Lepida, indispensabile per la fruizione dei servizi informatici. Molto soddisfatti anche gli altri due primi cittadini, dopo l’avvio operativo della nuova Unione "Terre del Delta", con Gianni Michele Padovani che l’ha definita come una giornata storica per un obiettivo non assolutamente scontato solo tre mesi, fa mentre Maria Bugnoli ha sottolineato come sia un momento importante per tutto il territorio.

