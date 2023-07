TERRE DEL RENO: Autovelox a Rotazione in Nove Strade per Aumentare la Sicurezza Stradale

Nel territorio del Comune di Terre del Reno sono presenti della postazioni per il controllo elettronico della velocita’ con autovelox. I controlli da parte della Polizia Locale, al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale, vengono effettuati a rotazione tra le postazioni che rilevano la velocità in entrambi i sensi di marcia. Tutti i box si trovano in centro abitato, dove vige il limite di velocità di 50 Kmh. Di seguito l’elenco delle postazioni attualmente installate: Mirabello in corso italiapiazza cardinal battaglini; San Carlo in via statale numero 75; sant’agostino - via quattro torri numero 8; sant’agostino in via statale n. 114; sant’agostino in via statale n. 176; sant’agostino in via del fantinovia della meccanica; roversetto in via statale n. 293; dosso in via statalevia coppi; dosso in via verdi n. 45.