Terre del Reno, che numeri: "Investimenti nei settori strategici"

Il Comune di Terre del Reno si appresta ad approvare il bilancio, un documento che rappresenta il punto di arrivo di un lavoro di pianificazione attento e strategico, mirato alla crescita e al benessere della comunità. Il bilancio evidenzia un territorio in evoluzione, con la popolazione in aumento: nel 2023 gli abitanti hanno superato per la prima volta i 10.000, un dato che conferma l’attrattività del Comune e la qualità dei servizi offerti.

Il sindaco Roberto Lodi sottolinea che l’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare il percorso di sviluppo del territorio. "Stiamo investendo in modo significativo su tutti i settori strategici, senza trascurare le fasce più fragili della popolazione. Gli 8,8 milioni di euro della parte corrente ci consentono di garantire servizi fondamentali, tra cui quasi un milione di euro destinato all’istruzione e al diritto allo studio e oltre 1,7 milioni per il sociale. Questi numeri testimoniano l’impegno della nostra amministrazione".

L’assessore al bilancio Filippo Marvelli evidenzia come l’avanzo di amministrazione, pari a poco più di un milione di euro, sia segnale di una gestione oculata e di un’amministrazione operativa. "Abbiamo scelto di utilizzare queste risorse per realizzare importanti investimenti sul territorio, alcuni dei quali già completati e altri in fase di conclusione".