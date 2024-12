Terre del Reno e Weyarn, gemellaggio rinsaldato

Il gemellaggio fra i Comuni di Terre del Reno e Weyarn prosegue come da programmazione e nello scorso fine settimana si è concluso il viaggio a Weyarn, organizzato dal Comitato Gemellaggio del comune di Terre del Reno, in sinergia con quello di Weyarn, che ha visto una partecipazione trasversale e una crescente adesione da parte di giovani e famiglie di tutto il territorio comunale. L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento del gemellaggio, nato inizialmente nella comunità di Mirabello, ma che oggi coinvolge sempre più attivamente tutto il territorio di Terre del Reno. La nuova portavoce del Comitato, Elena Paganini, ha sottolineato l’importanza di questo scambio culturale come momento di aggregazione e arricchimento per l’intera comunità.

Durante il soggiorno a Weyarn, i partecipanti sono stati accolti con grande calore dal sindaco Leonard Woer; il programma ha offerto una serie di attività che hanno permesso di approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni del territorio ospitante.