Terre del Reno, Giorgio Bianchi racconta ’Il piccolo principe’

Sabato alle 20.30 all’Oratorio San Paolo di Mirabello, nell’ambito delle manifestazioni per la Fiera di San Simone, si terrà la presentazione del libro ‘Il piccolo Principe’ di A. Saint-Exupe’ry nella versione in dialetto mirabellese curata dal professor Giorgio Bianchi. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza. Una fiera che venerdì vedrà alle 21, esibirsi in chiesa il Coro Joyful Gospel che presenta lo spettacolo musicale con band dal vivo ‘E’ bello star con te Gesù’. L’entrata è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale. Domenica ecco la commedia dialettale della Filodrammatica.