Terre del Reno, Rivaroli lascia il consiglio. Al suo posto entra Vittorio Ferrioli

E’ stato il consigliere d’opposizione Francesco Margutti a comunicare ieri la decisione di William Rivaroli di dimettersi dal consiglio comunale di Terre del Reno. "Motivi strettamente personali che non gli hanno permesso di continuare a lavorare insieme a noi all’interno del Consiglio – dice Margutti – Entrerà in prima linea Vittorio Ferrioli, secondo per le preferenze e con già esperienza alle spalle. Era stato infatti consigliere di minoranza nella lista Progetto Aperto di Simone Tassinari, nella legislatura dal 2009 al 2014 con sindaco Toselli".