Terre e Fiumi approva il bilancio "Nel 2023 il controllo di vicinato"

Il Consiglio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ ha approvato all’unanimità sia il Documento unico di programmazione e che il Bilancio di previsione 2023-2025, nella seduta che si è svolta mercoledì scorso. Ad illustrare i due documenti è stata la presidente dell’ente che riunisce i Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana, Laura Perelli, che ha dato conto all’assemblea dei risultati raggiunti e degli obiettivi strategici dati dalla giunta formata dai sindaci delle tre municipalità (la stessa Laura Perelli di Tresignana, Fabrizio Pagnoni di Copparo e Andrea Zamboni di Riva del Po), non mancando di ringraziare i responsabili dei vari settori per l’importante lavoro svolto. La struttura organizzativa è suddivisa in sette settori, per ognuno dei quali la presidente ha fornito un dettagliato quadro. A partire dalla Centrale unica di committenza che si occupa delle gare, che vedrà intensificata la propria attività a fronte degli stanziamenti del Pnrr che tutte le amministrazioni hanno ottenuto.

Poi, il controllo di gestione, servizio conferito in Unione nella seconda metà del 2021, "e che nel giro di poco tempo entrerà a regime, anche grazie all’apporto del temporary manager di cui potremo usufruire anche per tutta l’annualità 2023, in quanto la Regione ha dato la possibilità agli enti di beneficiare di una proroga e avvalersi della figura di supporto della struttura organizzativa dell’ente sino al 31 dicembre". Quanto agli obiettivi del settore informativi e telematico, saranno quelli di migliorare il livello di assistenza che si rivolge sia ai dipendenti, sia ai Comuni dell’Unione, "e di proseguire nel consolidamento delle infrastrutture informatiche e della transizione digitale, anche attraverso le progettualità del Pnrr". Per quanto concerne il settore Polizia locale, che conta ventisei dipendenti, Perelli ha ricordato gli investimenti per mezzi, tecnologie e assunzioni. Tra gli obiettivi strategici, l’attivazione delle forme di decentramento della Polizia di comunità; nel 2023 si punta a sfruttare gli spazi fisici nei Comuni per la creazione di presidi territoriali, quali punti di riferimento per i cittadini, e a far partire anche un altro progetto, proposto dal sindaco Pagnoni, ossia l’attivazione del Controllo di vicinato. Attraverso il settore pianificazione territoriale, che si occupa di urbanistica, ma anche di turismo e Aree Interne poi, continuerà il percorso di promozione del territorio, in collegamento anche le progettualità delle Aree Interne.