Terre e fiumi, un solo marchio per il turismo

Si arricchisce di un nuovo tassello, il progetto ‘Terre e Fiumi da vivere’ che punta alla valorizzazione e alla promozione turistica dei territori di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Nei giorni scorsi, è stato lanciato il nuovo marchio, ideato da Giulia Bratti, che identifica il territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’, la sua voglia di contraddistinguersi e di riconoscersi in uno strumento di marketing finalizzato alla valorizzazione del commercio in una visione strategica del turismo.

‘Terrefiumidavivere’ non è più solo il sito internet, "ma – si legge sul sito dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ - una concreta vision su cui costruire il rilancio del territorio e dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana che si sono dotati di una analisi specifica sul possibile sviluppo dell’offerta turistica. Le attività sono finanziate con i fondi della Legge regionale 411997". L’Unione intende avvalersi del marchio come di uno strumento di marketing territoriale, volto a promuovere le realtà del commercio locale con diversi obiettivi: invertire la tendenza in atto all’abbandono dei piccoli esercizi commerciali, alla chiusura delle vetrine nei centri abitati; proporre al commerciante del territorio, di continuare nella propria attività, con il desiderio di trasferire i propri saperi anche alle giovani generazioni; implementare la rete commerciale attiva con nuove attività economiche, e garantire una rete fra gli esercizi commerciali del territorio, con un medesimo marchio, simbolo di riconoscimento, che li inserisce in una visione strategica di turismo.

Sempre sul sito istituzionale dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ è riportato il disciplinare per l’utilizzo del marchio, nonché il modulo per richiedere l’utilizzo del marchio collettivo e il manuale di utilizzo. Questa iniziativa vuole, dunque, rappresentare un aiuto alla valorizzazione del commercio nei territori dei tre comuni dell’Unione e alla promozione turistica del territorio che si sta perseguendo, attraverso la valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità storiche e culturali.

Valerio Franzoni