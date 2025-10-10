Terremoto e ricostruzione . La visita del sottosegretario: "Fondi Pnrr per gli edifici di culto"

Il terremoto del maggio 2012 ha causato danni che hanno reso inagibili – per motivi di pubblica incolumità – sia la chiesa delle Stimmate di San Francesco in via Palestro sia la chiesa della Natività di Maria Vergine a Settepolesini. "Grazie a nuovi fondi Pnrr del ministero della Cultura dedicati alla ‘Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili’ sono previsti interventi di messa in sicurezza, riparazione e consolidamento per ripristinarne l’agibilità e rendere le chiese nuovamente fruibili al pubblico". Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Parliamo in particolare di 600mila euro per la chiesa delle Stimmate di San Francesco e di quasi 285mila euro per la chiesa della Natività di Maria Vergine".

Ieri pomeriggio il sottosegretario ha visitato la chiesa delle Stimmate di San Francesco, accompagnata dall’architetto Keoma Ambrogio, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. La fine dei lavori alle chiese è prevista entro giugno 2026 e il collaudo entro settembre 2026. Il soggetto attuatore è l’arcidiocesi, che intende inoltre portare in città il progetto ‘Chiese a porte aperte’, una rete di itinerari di arte sacra di cui faranno parte le due chiese, finalizzato a migliorare l’esperienza di visita di questi luoghi. Ecco gli interventi previsti per la chiesa della Natività di Maria Vergine: riparazione di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, interventi di controventamento per legare la facciata al corpo della chiesa e consolidamento e ripristino del soffitto. Le risorse destinate alla chiesa delle Stimmate di San Francesco saranno mirate al ripristino del paramento murario lesionato, all’inserimento di architravi di sostegno, all’intervento sul manto di copertura della chiesa con verifica delle capriate e delle travi con eventuale sostituzione di quelle degradate, alla sostituzione delle catene del campanile e all’inserimento di catene nella facciata e negli archi interni tra la navata centrale e le cappelle laterali. A ciò si aggiunge la messa in sicurezza dei controsoffitti della zona absidale e della navata centrale, la sostituzione delle coperture in legno in alcune zone del fabbricato e il rinforzo delle volte a botte.