Terremoto sulla costa, Croatti chiede chiarimenti

"Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Governo in merito all’evento sismico di magnitudo 2.1 avvenuto il 28 novembre 2024 nella zona della costa ferrarese". A riferirlo nei giorni scorsi è stato il senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, facendosi così portavoce di una richiesta di un approfondimento giunta dal territorio: "Numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nell’area – spiega Croatti – hanno evidenziato la necessità di chiarimenti sulle cause del terremoto e sulle misure adottate per garantire la sicurezza della popolazione. Nell’interrogazione, ho chiesto al Governo di fornire dettagli sulle eventuali attività antropiche svolte in loco, quali esplosioni controllate o attività estrattive, che potrebbero aver innescato l’evento sismico". Ma non solo. Il senatore pentastellato ha avanzato anche la richiesta di effettuare "un’analisi approfondita delle misure di monitoraggio e prevenzione adottate, nonché dei fondi stanziati per far fronte a eventuali emergenze. È fondamentale garantire la massima trasparenza e fornire risposte chiare ai cittadini. L’evento sismico ha destato preoccupazione nella popolazione e richiede un’attenta valutazione da parte delle istituzioni". Questa, dunque, le ragioni e le richieste di chiarimento che compongono l’atto che è stato presentato dall’esponente del Movimento 5 Stelle.