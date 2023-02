Terremoto in Turchia: l’angoscia di Aysenur Sormaz, atleta di pallamano a Ferrara

Aysenur premiata come migliore giocatrice del match nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, dal Vice Presidente Federale Gianni Cenzi

Ferrara, 9 febbraio 2023 - Solo chi ha vissuto realmente un sisma sa davvero quanto dolore ci sia dietro le poche parole di chi sta vedendo la propria terra ferita, la paura per la propria famiglia e il dolore di amici di cui non si sa più nulla, in città inghiottite dalle macerie. A pregare per la sua terra, la Turchia, da Ferrara è l’atleta professionista di pallamano Aysenur Sormaz, centrale/terzina turca, arrivata nella città estense a metà gennaio per vestire la maglia della Società Securfox Ariosto Ferrara che milita in Serie A1 femminile.

Terremoto in Turchia: oltre 19mila morti

E’ nata a Rize, in una Regione del Mar Nero, ma quel mostro che gira sotterraneo chiamato sisma, spaventa e nelle zone dell’epicentro, Aysenur ha amici che non le stanno dando risposta. “La mia città è Rize e lì fortunatamente non ci sono stati danni – dice Aysenur Sormaz – nelle zone distrutte ho però miei amici e i loro familiari. Alcuni sono riuscita a sapere che stanno bene ma altri sono ancora sotto le macerie. Questa situazione mi sta uccidendo”.

Poche parole ma cariche di dolore. “Ho paura per la mia famiglia. Anche se non sono nella zona del terremoto, continuo a dire loro di stare attenti e sempre pronti – prosegue – si aspettano un altro terremoto ed è terribile”.

E prosegue. “È stato un evento molto scioccante per il mio Paese. Sono molto dispiaciuta per quanto sta vivendo tutto il popolo turco – racconta - I miei amici e le famiglie dei miei amici sono ancora sotto le macerie. Mentre lì non dormono o non mangiano, anche io qui sono pietrificata, bloccata. Mi dispiace tanto, tutto quello che posso fare è pregare molto e aspettare pazientemente”.

E a complicare sono i collegamenti. “E’ molto difficile riuscire nei contatti. Ho aspettato 3 giorni per riuscire ad avere notizie. Ovunque è l’inferno”.

Una ragazza forte, a 3000 km di distanza dalla sua famiglia. “Ho saputo del sisma dai social media – prosegue – è stato un colpo al cuore. Un evento terribile per me e per chiunque”. E il suo messaggio alla sua Turchia ferita. “Mi dispiace molto. Abbiamo perso così tante vite... – dice Aysenur rivolta al suo Paese - Tutte le mie preghiere sono con te. Non riesco a trovare le parole. E’ una situazione molto difficile da superare. Auguro pazienza e forza a tutte le persone”.

Momento delicato per lei, appena arrivata a Ferrara. “A Ferrara sto bene e le mie compagne di squadra mi danno supporto ma è una situazione molto particolare per me. Una sensazione pesante. A volte sì, mi sento sola – dice – le prossime patite le giocherò con una fascia nera al braccio. Ricorderò la pazienza e la lotta di tutte quelle persone. Giocherò per loro. Ai cittadini di Ferrara chiedo di pregare tanto per il popolo della Turchia”

Di Laura Guerra

Nella foto: Aysenur premiata come migliore giocatrice del match nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, dal Vice Presidente Federale Gianni Cenzi