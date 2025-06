Terribile incidente tra due auto: muore un uomo di 82 anni

Argenta, 28 giugno 2025 – Un’altra tragedia della strada. L’incidente è successo stamani poco dopo le 8 in via Valletta in prossimità dell’intersezione con via Giuliana nella frazione di Longastrino nel Comune di Argenta (in provincia di Ferrara).

Secondo le prime ricostruzioni, in fase di accertamento, due auto si sono scontrate tra loro. A perdere la vita un anziano di 82 anni, mentre è rimasta ferita l’altra conducente una donna di 42, che non è in pericolo di vita. La vittima, così come la conducente rimasta contusa, sono residenti in provincia di Ferrara.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Longastrino. L’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto con l’accertamento del decesso dell’uomo 82enne, oltre ad assistere la donna, con diversi traumi non gravi, è stata stabilizzata e poi trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Argenta.

E’ stato necessario anche coinvolgere i vigili del fuoco che hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza della strada: un lavoro che è proseguito per alcune ore. Non ci sono stati particolari disagi alla viabilità.