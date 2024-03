"Territorialità e competenze: così comporremo la squadra"

Come si immagina il suo ruolo in campagna elettorale? "Pancia a terra e tanto lavoro". Ogni tanto, il capogruppo dem Francesco Colaiacovo sfodera il lessico caro alle stellette che ha indossato tutta la vita. In realtà, più che la pancia, in questa campagna elettorale ci dovrà mettere tanta testa. Sì, perché il segretario comunale dem Alessandro Talmelli gli ha affidato un ruolo di grande responsabilità. Lui dovrà essere l’elemento di raccordo tra la segreteria e i circoli che in questa fase sono impegnati nell’individuazione della rosa di nomi da proporre alla segreteria che dovrà selezionarne alcuni, per poi inserirli all’interno della lista. Insomma, la prima scrematura sarà la sua. Sarà un po’ il ’gran ciambellano’ delle liste. E Colaiacovo ha bene in mente quali saranno le direttrici da seguire. Peraltro, proprio lunedì ci sarà una riunione della segreteria comunale dem, sostanziale per la composizione delle liste. "L’interlocuzione con i circoli – spiega – è costante. Per noi inserire in lista delle persone serie, competenti e in grado di svolgere il proprio compito nel migliore dei modi resta una priorità". Il Consiglio Comunale, "benché in questi anni sia stato più volte svilito nel suo ruolo dalla maggioranza – scandisce con un velo di polemica il dem – resta l’assemblea principale di governo e rappresentanza della città". Politica al centro, dunque. E a proposito di politica, il capogruppo uscente – che non sarà più candidato – ragiona proprio su questo concetto introducendolo come cardine per bilanciare i nomi che il Pd schiererà. "Il nostro lavoro nella costruzione della lista – prosegue – sarà fortemente orientato alla territorialità. Uno dei nostri criteri guida, che si traduce in obiettivo politico sarà quello di restituire centralità alle frazioni". In questo senso, Colaiacovo è allineatissimo all’indicazione data a più riprese, proprio su queste colonne, dal segretario Talmelli. Seppur uscente, Colaiacovo resta il più alto in grado del Pd all’interno del Consiglio Comunale. Ormai siamo agli sgoccioli ma sulle prossime sedute il dem si mostra abbastanza disilluso. "Questa amministrazione – osserva – ci ha abituati a un continuo svilimento dell’Aula consiliare. E, in tutta franchezza, non mi aspetto che cambi qualcosa da qui alla fine della consiliatura". L’ultimo "smacco politico" che denuncia Colaiacovo è legato al Pug. "Ho chiesto a più riprese che le osservazioni al piano urbanistico generale fossero rese pubbliche – dice – e, invece, stiamo assistendo a una totale mancanza di trasparenza da parte della giunta. Nessuno di noi ha la volontà di rallentare i tempi di approvazione di un documento strategico così importante, benché presentato in ritardo. Per cui, noi chiediamo solo di discuterle pubblicamente".

Federico Di Bisceglie