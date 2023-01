Territorio e sviluppo, alla Sala 2000 tornano i ’Lunedì dell’ambiente’

BONDENO

La sostenibilità parte anche dalla sensibilizzazione e dal confronto tra i cittadini. Si cercano spunti e idee. Inizano lunedì, alle 20, alla Sala 2000 con due incontri al mese, "I lunedì dell’ambiente". L’obiettivo è affrontare le tematiche legate alla transizione energetica. Inaugurano il calendario degli appuntamenti le associazioni di Terzo Settore. L’ iniziativa è promossa dall’associazione Terre Matildee presieduta da Edoardo Lodi. Tra i relatori ci sarà Gino Alberghini, che informerà circa i vantaggi e gli incentivi sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Terre Matildee muove passi concreti per l’ambiente. Si è occupata anche della distribuzione e della piantumazione di alberi autoctoni che arrivano dai vivai della Regione e che, fino ad oggi, hanno raggiunto il numero di 5720. Sono alberi, arbusti, piante tipica della zona che sono già state piantate. Non solo alberi ma politiche di sensibilizzazioni per l’ambiente, con un occhio particolare alle energie da impianti fotovoltaici ed in particolare all’agrofotovoltaico, ovvero agli impianti sui terreni agricoli. Ne sta sorgendo ad esempio uno di dieci ettari nelle campagne della frazione di Santa Bianca.