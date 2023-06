Notte di terrore a Ferrara, si barrica nel capanno con bottiglie molotov e una bombola di gas

Ferrara, 13 giugno 2023 – Si barrica in un magazzino con una mini ‘Santa Barbara’ fatta di quattro bottiglie molotov e una bombola di gas. Comincia così la notte di paura vissuta nelle campagne intorno a San Bartolomeo in Bosco. Tra le mura dell’edificio, un 53enne dalle intenzioni difficilmente prevedibili. All’esterno, i vicini terrorizzati e un vasto schieramento di carabinieri, impegnati in una lunga e delicata trattativa iniziata domenica sera e terminata soltanto alle 10 di ieri. A quell’ora, dopo aver consegnato gli ordigni artigianali, l’uomo è uscito dal capannone per poi essere portato in ospedale. Un epilogo fortunatamente senza gravi conseguenze, ma non scontato vista la piega che avevano preso i fatti.

Tutto comincia intorno alle 23.30 di domenica in una casa di campagna di via Sgarbata. Le cause all’origine del gesto sono ancora in fase di ricostruzione. Pare che la scintilla sia scattata a seguito di uno screzio tra il 53enne e la compagna, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Quel che è certo, invece, è ciò che avviene subito dopo. L’uomo si chiude nell’edificio adibito a magazzino. Con se ha quattro bottiglie incendiarie e una bombola di gas. Non vuole uscire e chiede di essere lasciato in pace. A dare l’allarme è un amico con cui la coppia aveva trascorso la serata. Sul posto si precipitano i carabinieri e i vigili del fuoco. Oltre ai militari del comando provinciale, intervengono anche i reparti speciali da Bologna e un negoziatore esperto in questo tipo di situazioni. Partono le trattative. La tensione si taglia con il coltello. La svolta arriva nella mattinata di ieri, dopo ore estenuanti e momenti in cui la situazione sembra lì lì per precipitare. Prima di arrendersi definitivamente e uscire dal ‘fortino’, l’uomo ‘accoglie’ i carabinieri che si stanno avvicinando con una fiammata fatta partire dalla bombola. La situazione di pericolo viene subito disinnescata dal sangue freddo dei militari e da un getto d’acqua attivato prontamente dai pompieri. Cessato l’allarme, il 53enne viene affidato al 118. Il passaggio successivo è a Cona, dove verrà sottoposto ad accertamenti di natura psichiatrica. Sulla vicenda è al lavoro anche la procura che dovrà valutare l’accaduto sul fronte penale. Vista la delicatezza della situazione, in via Sgarbata era presente anche il comandante provinciale dell’Arma Alessandro Di Stefano.

Dopo una notte insonne, in attesa di avere notizie, i vicini di casa tirano un sospiro di sollievo ed esprimono il loro dispiacere: "Un uomo gentile, che non ha mai creato problemi". E aggiungono: "Domenica sera abbiamo sentito i rumori di una festa provenire dalla proprietà – proseguono i vicini –. Sembrava che tutto filasse liscio, senza problemi. Poi la gioia si è trasformata in un litigio furibondo che abbiamo avvertito fin dentro le nostre case. Dopo di che sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Ore di autentico terrore in attesa che la situazione di sbloccasse. Alla fine nessuno si è fatto male". Una donna è incredula: "Quell’uomo si è sempre comportato bene. Stavo tagliando l’erba, l’altro giorno, e lui si è offerto di farlo al posto mio. Non ho accettato, ma lui lo avrebbe fatto". Un anziano, che conosce tutti nella zona, non ricorda fatti del genere accaduti in passato: "La maggior parte dei residenti sono stranieri, persone laboriose che non danno fastidio. Partono alla mattina e tornano alla sera dopo una giornata di duro lavoro. Non avevamo mai visto tante pattuglie dei carabinieri".