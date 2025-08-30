"Terza classe a rischio, il Comune intervenga"

"Abbiamo appreso che presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore Remo Brindisi, c’è il rischio molto concreto che non si crei la terza classe dell’indirizzo Accoglienza turistica dell’Istituto professionale Alberghiero, costringendo gli studenti, che hanno già acquistato i libri, a dirigersi verso Ferrara o Cervia, o a ripiegare, salvo esame integrativo, su altri indirizzi". Lo afferma Sandra Carli Ballola capogruppo della lista "La città futura-M5" intervenendo sul pericolo della perdita di una classe, con gli inevitabili disagi che ne conseguirebbero per gli studenti e le loro famiglie. Sull’argomento, solo qualche giorno fa, aveva espresso critiche sul rischio di perdita della terza classe anche Vito Troiani coordinatore della lista civica Libera Comacchio, denunciando come ci fosse troppa incertezza sull’indirizzo della classe di Accoglienza Turistica. L’esponente della lista civica non aveva lesinato critiche alla dirigente scolastica per "aver fatto trascorrere un estate precaria ai ragazzi e in ansia". Sandra Carli Ballola sottolinea come si tratti di 16 studenti 3 dei quali con certificazione relativa alla 104/92 "a cui la comunicazione è arrivata solo a metà luglio". La capogruppo dichiara "siamo sconcertati da questa vicenda che non riusciamo a decifrare completamente - e chiede - come mai la comunicazione è avvenuta così in ritardo, quando la formazione delle classi si sa diverso tempo prima, ci risulta a Maggio". Palesa le proprie perplessità sul fatto che con 16 studenti non si sia riusciti a comporre una classe, anche articolata. "Come mai questo - domanda - è accaduto - aggiungendo - una volta saputo cosa sarebbe successo perché non si è coinvolta l’amministrazione comunale".

Claudio Castagnoli