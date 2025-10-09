"Terza corsia, siamo in attesa che avanzi l’iter per gli espropri"

Scorre nel territorio del comune di Poggio Renatico l’autostrada A13, serpentone di camion che si tallonano nell’odore acre dei freni. "Siamo più che favorevoli al progresso, alla terza corsia", dicono cittadini e agricoltori. "Ma chiediamo tempi certi, assicurazioni", riprendono.

Tempi che hanno avuto nei mesi scorsi un’accelerazione e poi un rallentamento. "Hanno mappato la zona, gli appezzamenti. In alcuni terreni, parliamo di spazi ridotti, sono stati collocati dei mezzi. Ma l’iter per gli espropri non è avanzato, quantomeno ai nostri agricoltori non sono arrivate richieste in questo senso", ad occuparsi delle aziende agricole ’toccate’ dagli espropri per conto di Coldiretti è Alessandro Ballarini, un agronomo. E’ lui a spiegare quello che sta succedendo in questi ultimi mesi. "C’è una bella fetta di agricoltori intessati dagli espropri".

Per il tratto Bologna Arcoveggio - Ferrara Sud a maggio 2021 è stato presentato il progetto definitivo. A dicembre è stata avviata quella che viene definita una verifica di ottemperanza. L’istrutturia tecnica ha preso il via il 22 dicembre del 2021. La terza corsia impatterà su un lato dell’autostrada da Ferrara verso Bologna. E poi anche sull’altro lato, quello che punta verso Padova (i lavori verranno fatti solo in Emilia Romagna).

In una zona il fronte dei lavori sarà su una fascia di terreno di 300 metri.