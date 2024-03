"Terza età, la vita può migliorare"

Si terrà sabato prossimo presso l’oasi di Canneviè, partendo dalla storica torre della Finanza a Volano di Codigoro, una camminata di fine progetto per tutti coloro che hanno aderito, ma anche a chiunque vorrà partecipare, dell’iniziativa "Ad un passo dal cuore". La geniale intuizione di Lara Liboni, che coniuga movimento e socializzazione e quindi un minor ricorso a medicinali, avuta durante il periodo del Covid, ha visto passare dai 120 partecipanti, dello scorsa edizione, ai 160 di quest’anno, ma ha dovuto concludersi un mese prima. Una scelta obbligata, perché le risorse dovute agli insegnanti di nordic walking, acquagym e ginnastica dolce, ma anche escursioni per conoscere le bellezze dei centri urbani, proprio per la grande adesione, si sono esaurite anzitempo.

Un successo strepitoso?

"Davvero, ma purtroppo non tutti i comuni aderenti ci hanno creduto e quindi non abbiamo potuto svolgere le attività fino al termine, nonostante avessimo adesioni da Codigoro, Lagosanto, Comacchio, Goro, Lagosanto e Fiscaglia, poiché il costo complessivo era di oltre 30mila euro e con la sola quota di iscrizione non potevano coprire la somma e non tutti i comuni hanno dato un contributo". Avete fatto anche altro? "Si incontri con fisioterapisti e di postura, quelli sulla memoria che hanno visto la partecipazione di oltre 300 persone".

Quanto sono importanti queste attività per la salute?

"Tantissimo, pensi che la stessa Ausl che ci ha chiesto di continuare, proprio perché ha valutato importantissimo il muoversi che riduce molto il ricorso ai farmaci, ma soprattutto ci fa stare bene con noi stessi".

Può tracciare un bilancio della vostra iniziativa?

"Speriamo di proseguire anche per più tempo, poiché molti mi allietano coi loro messaggi esprimendo una condizione di benessere psicofisica mai avuta con queste attività che contrasta ed rallentamento dei neurotrasmettitori dovuti all’età".

Cosa vi proponete in futuro?

"Chiederemo risorse alla Regione ed ai comuni, se credono come noi, e come dimostra lo studio dell’Unife, che far muovere e socializzare i cittadini è il modo migliore per evitare che debbano ricorrere a cure mediche e farmaci, sostituite dal piacere dello stare insieme muovendosi".

cla. casta.