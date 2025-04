Terziario e lavori stagionali sulla costa. Patto tra associazioni e sindacati

Più flessibilità alle imprese del Terziario: è stato siglato nei giorni scorsi l’accordo territoriale tra Confcommercio e Confesercenti con i tre sindacati dei lavoratori del Terziario – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – che offre un’elevata e condivisa flessibilità per gestire i picchi di lavoro e le relative assunzioni nei contratti a tempo determinato del Terziario stagionali dovuti ad esempio all’impatto dei flussi turistici, sempre più destagionalizzati. " È un accordo importante – spiegano in maniera unitaria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil -, siglato con l’intento di costruire uno strumento utile alla regolamentazione dei contratti di lavoro per la stagione, auspicando che sia anche utile a ridurre il lavoro irregolare. Rispondendo a una necessità aziendale di coprire fasi lavorative particolari legate ai picchi della stagionalità, pone elementi di tutela e salvaguardia per i i lavoratori garantendo la continuità del lavoro".

"L’intesa siglata consente – sottolinea Davide Urban, direttore generale di Confcommercio – di esercitare in piena e continua collaborazione con le parti sociali, quella necessaria flessibilità sui contratti a tempo determinato nei comparti legati al turismo allo scopo di permettere alle imprese di poter far fronte alla stagione balneare dei nostri lidi; il turismo è un settore strategico e trainante, nell’economia provinciale, necessita dunque di attenzioni e sostegni specifici coordinati per dare ancora più forza e valore alle nostre eccellenze ambientali e naturalistiche ed enogastronomiche".

Dal canto suo Alessandro Osti, direttore di Confesercenti conclude: "Questo accordo rappresenta un risultato concreto frutto di un dialogo costruttivo tra organizzazioni datoriali e sindacati. Va nella direzione di sostenere le imprese del territorio, soprattutto quelle più piccole, che si trovano a gestire una domanda turistica sempre più frammentata nel corso dell’anno. La possibilità di attivare contratti a termine in modo flessibile e condiviso consente di rispondere con tempestività ai flussi turistici e agli eventi che caratterizzano il nostro territorio, garantendo nel contempo corrette condizioni di lavoro". L’intesa avrà validità sui Comuni di Codigoro e Comacchio.