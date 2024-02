Terzo mandato, Padovani è pronto: "Non è ancora finito il mio lavoro"

Gianni Michele Padovani è pronto a ricandidarsi a sindaco di Mesola per un terzo mandato. A fronte del decreto Elezioni emesso dal Governo che amplia il limite a tre mandati consecutivi per i sindaci di Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, Padovani ha manifestato la propria disponibilità a presentarsi nuovamente come candidato alle imminenti Comunali. "Da alcune settimane mi è stato chiesto quali fossero le mie intenzioni rispetto alle amministrative a Mesola di quest’anno. Da sempre ho dichiarato, e lo faccio tutt’ora, che ero a disposizione – afferma il primo cittadino uscente -. Sono sempre stato, e voglio continuare ad esserlo, uomo di squadra che guarda al bene e al futuro della comunità più che a sé stesso. In questi giorni sono stati diversi i contatti e i passaggi che ho svolto: con il mio gruppo e la mia squadra, coi partiti del Centrosinistra, con cittadini. E mi ha fatto davvero piacere riscontrare un supporto e un apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. È sulla base di questo che ho deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di dare la mia disponibilità per candidarmi ad un terzo mandato come sindaco di Mesola". Padovani spiega anche le ragioni della scelta: "Lo faccio perché c’è ancora tanto da fare, perché tanto del lavoro impostato in questi anni verrà a compimento nei prossimi mesi, per proseguire insomma un’esperienza di governo che credo abbia dato risultati positivi: certo saranno i cittadini per primi a darne riscontro nelle urne. Questa mia disponibilità dovrà tradursi in un progetto largo, civico e coinvolgente, a partire dai tanti che in questi anni mi hanno supportato e che ringrazio davvero per l’ottimo lavoro svolto, ma che vuole andare oltre e rivolgersi a tutti i mesolani". Dunque, è pronto a mettersi a disposizione "di una squadra rinnovata e di qualità e della comunità per garantire e progettare assieme un futuro migliore per tutti i cittadini: questa d’altra parte è l’unica vera ragione che mi ha portato a mettermi in gioco negli anni passati e che muove ancora il desiderio di continuare a farlo. Ringrazio in maniera particolare coloro i quali, pur potendo aspirare a succedermi, hanno deciso di preferire una logica più generale alle legittime ambizioni personali. A loro, in primis, dico che avrò bisogno del loro supporto e che proprio nella logica di squadra auspico, spero, ci conto, siano al mio fianco nel proseguo dell’attività. Ringrazio insomma davvero tutti – conclude - per il supporto che ci dà la forza per affrontare una campagna elettorale bella e stimolante".

Valerio Franzoni