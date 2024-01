Terzo ponte, Orgoglio Centese: "Ora è diventato una priorità"

CENTO

Il gruppo consiliare Orgoglio Centese, riporta al tema del terzo ponte nelle discussioni del consiglio comunale, programmato per mercoledì sera. "Va considerato che attualmente le vie di comunicazione tra Cento e Bologna sono rappresentate da due ponti sul Reno che obbligano il traffico ad attraversare Cento e Pieve con un pericoloso effetto imbuto che oramai da tempo manifesta traffico congestionato, tempi di percorrenza lunghissimi e conseguente inquinamento – dicono Elisabetta Giberti, Marco Pettazzoni e Matteo Veronesi– inoltre, i due ponti sono molto vulnerabili: nel recente passato hanno subito entrambi lavori di messa in sicurezza ed opere di miglioramento con chiusure programmate di diverse settimana, ma che altri lavori sono previsti in futuro come il rifacimento dell’impalcato del ponte Nuovo per l’annualità 2025". Fanno riferimento anche al Piano regionale integrato dei trasporti.

"Attualmente è in vigore il Prit2025 nel quale non sono previste opere in favore di questo territorio – concludono - chiediamo che il consiglio comunale di impegnare il sindaco e la giunta affinché sostengano nelle opportune sedi istituzionali la necessità di una bretella e di un terzo ponte come opera fondamentale per il nostro territorio e non più procrastinabile ma anche che si facciano promotori di un’iniziativa che coinvolga i comuni limitrofi potenzialmente interessati dall’opera. La richiesta è anche che si avvii un percorso virtuoso assieme alla Regione Emilia Romagna che porti nel più breve tempo possibile alla realizzazione di uno studio di fattibilità di tale opera e si punti ad inserire l’opera come variante al Prit vigente oppure nella discussione del prossimo Prit 2025-2030".