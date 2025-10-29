Terzo settore, la battaglia. Cittadini del Mondo, sede in Mura di Porta Po

Alla fine, Cittadini del Mondo, non rimarrà in viale Kennedy – nella sede contesa, oggetto di un’operazione da 850 mila euro e che il Comune venderà a Ferrara Tua entro la fine del mese – ma non andrà neanche in via Bologna 637, come era stato proposto dall’amministrazione. Sarà invece ospitata "in via Mura di Porta Po, grazie alla generosa offerta dell’associazione Viale K che ringraziamo sentitamente". A darne notizia, in una nota, è la stessa associazione che ripercorre le tappe della vexata quaestio. "Al primo e unico incontro con i rappresentanti di Cittadini del Mondo – si legge – l’assessora Coletti sembrava aver compreso l’assoluta inadeguatezza di Chiesuol del Fosso per i nostri utenti dichiarandosi disponibile a valutare con noi varie possibilità per giungere ad una soluzione condivisa. Dopo cinque pec di richiesta di incontro e discussione, l’unica risposta indiretta arriva dalla stampa: "È un capitolo chiuso". L’assessora si è completamente dimenticata dell’incontro di aprile e di quello che ha detto? O questo è il suo concetto di dialogo?".

"I problemi dei cittadini stranieri – prosegue il testo – con la lingua, con l’inserimento dei figli, con i diritti nel posto di lavoro, con i permessi di soggiorno, con il servizio sanitario, e gli anni di costante lavoro di Cittadini del Mondo su questi temi, dovrebbero interessare chi amministra questo Comune. Aspettiamo dall’amministrazione l’offerta di una sede, sicura e raggiungibile, un piccolo segnale di cittadinanza per gli 11.345 residenti stranieri, 11,4 % della popolazione ferrarese. Non servono chiacchiere per una foto sul giornale, bastano 50 metri quadrati e un bagno, forse una città benestante e civile come Ferrara li può trovare".

Dopo l’acceso dibattito durante il Consiglio dell’altra sera – la risposta data da Coletti al question time del dem Massimo Buriani è stata netta: "La Casa del Volontariato sarà in via Bologna 637" – è il capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano a tornare sul tema sedi proponendo i due immobili tra via Ortigara e IV Novembre come possibili soluzioni. "Dall’interrogazione depositata nelle settimane scorse – così Calvano nella nota – emerge che la Regione alcuni anni fa ha messo a disposizione del Comune un proprio stabile nel quale a breve si libereranno nuovi spazi. Lo stabile è quello in viale IV Novembre-via Ortigara nel quale, a breve, saranno disponibili i locali oggi occupati dal Centro per l’impiego, che da marzo 2026 si trasferirà altrove". Si tratta di "oltre 900 metri quadrati, una dimensione ideale, ad esempio, per il Csv e la "Casa del Volontariato" – prosegue il dem – come abbiamo proposto fin da subito come Pd. Una soluzione di buon senso che aiuterebbe le associazioni e i fruitori dei loro servizi, garantendo loro un ampio spazio a ridosso del centro cittadino". Di qui la proposta. "Propongo al Comune di aprire finalmente un confronto concreto – chiude – su come utilizzare al meglio gli spazi a disposizione, in modo da superare quel muro di gomma che la giunta Fabbri ha innalzato nei confronti del Terzo Settore". Lo avevamo scritto che non era finita.