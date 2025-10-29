Terzo settore, la battaglia. Cittadini del Mondo, sede in Mura di Porta Po

Casa, l'emergenza è la normalità

Matteo Naccari
Casa, l'emergenza è la normalità
Ferrara
CronacaTerzo settore, la battaglia. Cittadini del Mondo, sede in Mura di Porta Po
29 ott 2025
FEDERICO DI BISCEGLIE
Cronaca
L’annuncio dalla stessa associazione che ringrazia "la generosità di Viale K". Ma resta il nodo di Csv con Calvano che rilancia su "Ortigara e IV Novembre" . .

I Cittadini del Mondo hanno una nuova sede dopo la battaglia con il Comune (foto archivio)

Alla fine, Cittadini del Mondo, non rimarrà in viale Kennedy – nella sede contesa, oggetto di un’operazione da 850 mila euro e che il Comune venderà a Ferrara Tua entro la fine del mese – ma non andrà neanche in via Bologna 637, come era stato proposto dall’amministrazione. Sarà invece ospitata "in via Mura di Porta Po, grazie alla generosa offerta dell’associazione Viale K che ringraziamo sentitamente". A darne notizia, in una nota, è la stessa associazione che ripercorre le tappe della vexata quaestio. "Al primo e unico incontro con i rappresentanti di Cittadini del Mondo – si legge – l’assessora Coletti sembrava aver compreso l’assoluta inadeguatezza di Chiesuol del Fosso per i nostri utenti dichiarandosi disponibile a valutare con noi varie possibilità per giungere ad una soluzione condivisa. Dopo cinque pec di richiesta di incontro e discussione, l’unica risposta indiretta arriva dalla stampa: "È un capitolo chiuso". L’assessora si è completamente dimenticata dell’incontro di aprile e di quello che ha detto? O questo è il suo concetto di dialogo?".

"I problemi dei cittadini stranieri – prosegue il testo – con la lingua, con l’inserimento dei figli, con i diritti nel posto di lavoro, con i permessi di soggiorno, con il servizio sanitario, e gli anni di costante lavoro di Cittadini del Mondo su questi temi, dovrebbero interessare chi amministra questo Comune. Aspettiamo dall’amministrazione l’offerta di una sede, sicura e raggiungibile, un piccolo segnale di cittadinanza per gli 11.345 residenti stranieri, 11,4 % della popolazione ferrarese. Non servono chiacchiere per una foto sul giornale, bastano 50 metri quadrati e un bagno, forse una città benestante e civile come Ferrara li può trovare".

Dopo l’acceso dibattito durante il Consiglio dell’altra sera – la risposta data da Coletti al question time del dem Massimo Buriani è stata netta: "La Casa del Volontariato sarà in via Bologna 637" – è il capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano a tornare sul tema sedi proponendo i due immobili tra via Ortigara e IV Novembre come possibili soluzioni. "Dall’interrogazione depositata nelle settimane scorse – così Calvano nella nota – emerge che la Regione alcuni anni fa ha messo a disposizione del Comune un proprio stabile nel quale a breve si libereranno nuovi spazi. Lo stabile è quello in viale IV Novembre-via Ortigara nel quale, a breve, saranno disponibili i locali oggi occupati dal Centro per l’impiego, che da marzo 2026 si trasferirà altrove". Si tratta di "oltre 900 metri quadrati, una dimensione ideale, ad esempio, per il Csv e la "Casa del Volontariato" – prosegue il dem – come abbiamo proposto fin da subito come Pd. Una soluzione di buon senso che aiuterebbe le associazioni e i fruitori dei loro servizi, garantendo loro un ampio spazio a ridosso del centro cittadino". Di qui la proposta. "Propongo al Comune di aprire finalmente un confronto concreto – chiude – su come utilizzare al meglio gli spazi a disposizione, in modo da superare quel muro di gomma che la giunta Fabbri ha innalzato nei confronti del Terzo Settore". Lo avevamo scritto che non era finita.

© Riproduzione riservata

