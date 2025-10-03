"Terzo Settore penalizzato, non va allontanato dal centro"

"Il Comune di Ferrara non penalizzi il Terzo settore e valorizzi il patrimonio messo a disposizione dalla Regione". A dirlo è il capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa, il consigliere ferrarese Paolo Calvano, che assieme alla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Simona Larghetti ha presentato un’interrogazione in cui si afferma che "sta destando grande preoccupazione nel mondo associativo la scelta dell’amministrazione comunale di Ferrara di allontanare dal centro città realtà del Terzo settore che da anni svolgono un ruolo fondamentale di sostegno alle fasce più fragili della popolazione". Negli ultimi anni, ricorda l’esponente dem, "diverse associazioni hanno subito sfratti e inviti a lasciare le sedi storiche, senza adeguate alternative: dal centro ‘La Resistenza’ sgomberato nel 2023, all’associazione ‘Cittadini del mondo’ che rischia di perdere i propri spazi, fino al Centro servizi per il volontariato (Csv) e la Casa del volontariato, che supportano oltre 50 associazioni locali e svolgono fondamentali attività di inclusione e doposcuola". Le motivazioni addotte dalla Giunta guidata da Alan Fabbri, prosegue Calvano, "oscillano tra la volontà di vendere immobili di pregio in centro e l’idea di trasferire attività sociali in quartieri periferici per contrastarne il degrado, ma le associazioni hanno chiarito che spostarle in sedi inadeguate e difficilmente raggiungibili significa indebolire la loro capacità operativa e privare la città di servizi che altrimenti dovrebbero essere garantiti direttamente dal Comune, con costi maggiori per la collettività". Peraltro, sottolinea il capogrupppo del Pd, la stessa amministrazione "ha già a disposizione, in affidamento gratuito dalla Regione, un immobile che si affaccia su via IV Novembre, a ridosso del centro storico, dove il piano gestionale prevede espressamente il mantenimento del presidio delle associazioni del Terzo settore".