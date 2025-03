"Terzo Settore, un pilastro. Ecco il nostro contributo"

Cna Ferrara rafforza il proprio impegno verso il Terzo Settore e le associazioni sportive dilettantistiche, attraverso servizi di consulenza e formazione per affrontare le crescenti sfide normative e organizzative.

Nella conferenza di ieri organizzata per l’occasione, è emerso come il Terzo Settore rappresenti un pilastro fondamentale per la comunità, perché garantisce servizi dove lo Stato fatica a intervenire, ma richiede una gestione sempre più strutturata. "Era sempre più evidente la necessità di integrare le esigenze delle imprese con la rete di associazioni e realtà del Terzo Settore. È una scommessa su cui crediamo molto, perché valorizza il ruolo sociale delle imprese e crea nuove sinergie con il mondo del no profit", dichiara Matteo Carion, direttore di Cna Ferrara.

Uno dei principali ostacoli è la complessità burocratica, che rischia di rallentare e di compromettere l’operato delle associazioni. Emma Bolognesi, responsabile dei servizi Cna Ferrara, ha sottolineato: "Il Terzo Settore in Italia conta circa 360.000 enti e sei milioni di volontari, ma oggi non ci si può più permettere di improvvisare. La gestione deve essere conforme alle normative. Il nostro obiettivo è fornire strumenti per operare con sicurezza e consapevolezza".

Anche il settore culturale chiede maggiore riconoscimento. Marco Sgarbi, direttore di Ferrara Off, ha evidenziato: "Il nostro campo ha bisogno di emergere come parte integrante del Terzo Settore. Avere al nostro fianco Cna non solo per la gestione, ma anche per la rappresentanza, è fondamentale per affrontare le questioni più spinose".

Dal punto di vista delle cooperative sociali, Roberta Fogli, presidente di Girogirotondo, ha aggiunto: "Il Terzo Settore contribuisce concretamente alla qualità della vita. Servono organizzazione e supporto per rispondere alle esigenze della comunità, e Cna ci aiuta a farlo".

Anche lo sport affronta nuove complessità. Alessandro Grande, presidente di Asd Format Ferrara, ha raccontato: "Un tempo bastavano pochi documenti, oggi gestire un’Asd è estremamente complesso. Cna ci permette di affrontare questa burocrazia senza perdere di vista il nostro obiettivo: far crescere lo sport come strumento educativo e sociale".

Elena Ghinello, responsabile per il Terzo Settore, ha ribadito: "Le riforme hanno reso essenziale una gestione rigorosa di volontari e contabilità. Cna offre il supporto necessario per garantire la continuità delle attività e la conformità alle normative".

Damiano Moscardi