Teschi in un casolare, due indagati

Da un casolare di campagna spuntano due teschi umani. La macabra scoperta risale a qualche giorno fa, a seguito di un controllo dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore in uno stabile in stato di abbandono. Il ritrovamento ha fatto immediatamente scattare tutti gli accertamenti del caso. L’attività degli inquirenti è partita dalle due persone che avevano in uso l’edificio, un uomo e una donna. I due sono stati individuati e ascoltati a lungo. Stando a quanto emerso, i teschi sarebbero stati trafugati qualche mese fa da un ossario del cimitero di Ostellato. Il motivo dell’inquietante gesto è ancora poco chiaro e oggetto di approfondimenti. Dalle prime ricostruzioni pare che l’intenzione fosse quella di usare i resti per farvi delle lampade (siamo però ancora nel campo delle ipotesi tutte da verificare). Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta e la coppia è stata indagata per sottrazione di cadavere. I due teschi sono stati posti sotto sequestro.

Ora si tratta di capire qualcosa di più su quei resti, la loro provenienza e la loro collocazione nel tempo. Stando alle primissime risultanze, dovrebbero essere appartenuti a persone decedute tra i quaranta e i cinquant’anni fa. Sono comunque stati inviati all’Ausl per svolgere tutte le analisi necessarie a dare conferma o smentita a queste ipotesi di partenza. I prossimi passi potrebbero quindi essere gli esami per datare i resti e capire a chi appartenessero. Non è escluso che venga disposta anche una perizia antropologica. Parallelamente, l’attività degli inquirenti si concentra sulla verifica delle circostanze riferite dagli indagati e sulle ragioni che stanno dietro al macabro trafugamento di resti.