Teschi per fare lampade. Prosciolti i due imputati

Avevano sottratto due teschi dal cimitero di Dogato per farci delle lampade. Un gesto deciamente macabro, che era costato a un uomo e una donna di 34 e 33 anni un’imputazione per sottrazione di cadavere. Il giudice che doveva valutare se mandarli o meno a processo (o se giudicarli con altri rito), ha ritenuto il fatto non così grave e ha optato per un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il verdetto è della mattinata di ieri.

In aula. L’accusa di cui i due dovevano rispondere era pesante e con pene non esattamente lievi. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il caso è comparso davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Sia la procura che il difensore dei due imputati, l’avvocato Filippo Sabbatani, hanno chiesto il non luogo a procedere con la formula della particolare tenuità del fatto. Istanze che sono state accolte dal tribunale, che ha così chiuso la vicenda. Poche parole a margine dell’udienza da parte dell’avvocato Sabbatani che si è detto "soddisfatto che il giudice abbia accolto la nostra richiesta".

Un passo indietro. La vicenda al centro del procedimento risale ai primi giorni del 2024. A fine gennaio dell’anno scorso, i carabinieri della compagnia di Portomaggiore svolgono un controllo in uno stabile in disuso nelle campagne di Ostellato. Durante l’accertamento spuntano due teschi umani. La macabra scoperta fa scattare tutte le indagini del caso, che portano dritte ai due imputati. L’uomo e la donna vengono ascoltati a lungo e spiegano d aver trafugato quelle ossa qualche tempo prima dall’ossario del cimitero di Dogato. Lo scopo di quell’inquietante gesto, come accennato, era quello di utilizzare i resti umani per realizzare delle macabre lampade.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per sottrazione di cadavere, mentre in parallelo la procura ha disposto una serie di accertamenti per definire con esattezza la provenienza dei teschi (immediatamente posti sotto sequestro). Gli esperti dell’Ausl hanno fornito i primi riscontri sui resti, stabilendo che si trattasse di ossa appartenute a persone decedute tra i quaranta e i cinquant’anni fa (anche se sulle prime non è stato possibile stabilire l’identità dei deceduti). Al termine delle verifiche, la procura ha chiuso le indagini e ha chiesto per l’uomo e la donna il rinvio a giudizio. La svolta nella vicenda giudiziaria è arrivata nella mattinata di ieri, con la sentenza di non luogo a procedere letta dal giudice Migliorelli.

Federico Malavasi