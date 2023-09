Tesori botanici esposti a Unife a Palazzo Turchi

Con una mostra di erbari e riproduzioni di acquerelli, l’Erbario dell’Università di Ferrara in collaborazione con l’Erbario Centrale Italiano dell’Università di Firenze, celebra le meraviglie botaniche delle terre australi. Da oggi al 29 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18 nella sala delle Esposizioni del Sistema Museale di Ateneo a Palazzo Turchi Di Bagno sarà possibile visitare la mostra “Meraviglie Botaniche: in viaggio con Cook alla scoperta dei tesori botanici delle terre australi”, che sarà inaugurata oggi alle 16.30. L’esposizione ripercorre il viaggio dell’Endeavour, la nave di Sua Maestà Britannica, che dal 1768 al 1771 esplora le terre dei Mari del Sud da Madeira a Jakarta. In mostra erbari essiccati di piante provenienti dal Brasile, dalla Terra del Fuoco, dalla Nuova Zelanda e le riproduzioni degli acquerelli di Sydney Parkinson, l’artista di bordo. La storia ha riconosciuto questo viaggio come una tra le più grandi esplorazioni scientifiche al mondo. A bordo dell’Endeavour capitanata da James Cook c’erano botanici, astronomi, cartografi e illustratori. Il viaggio diventerà un modello per i successivi viaggi di scoperte ed esplorazioni scientifiche. Da quel momento in poi, naturalisti e artisti saranno sempre a bordo delle navi. "Con questa mostra sarà possibile ammirare esemplari di specie esotiche conservate nell’Erbario ferrarese, che abitualmente non sono fruibili e testimoniano ancora una volta la ricchezza e importanza delle collezioni dell’Erbario dell’Ateneo ferrarese", commenta la professoressa Ursula Thun Hohenstein, presidente del Sistema Museale di Ateneo.