Tesori in cornice, una nuova opera di Previati

Ferrara arricchisce il proprio patrimonio artistico con l’acquisizione di Tranquillità in famiglia, capolavoro giovanile di Gaetano Previati. L’opera (90x135 centimetri, con cornice 111x16 centimetri), olio su tela datato intorno al 1887, è stata recentemente donata alle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara dalla Fondazione Giuseppe Pianori, in linea con le volontà del fondatore, per essere custodita e valorizzata nella città estense. La delibera dell’accettazione della donazione è stata approvata ieri in giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

L’opera, che in precedenza apparteneva a una collezione privata bolognese, si inserisce in un momento cruciale della produzione artistica di Previati, segnando il progressivo distacco dall’influenza della pittura scapigliata di Tranquillo Cremona e l’avvicinamento alla tecnica divisionista che caratterizza le sue opere successive. Il dipinto presenta un doppio ritratto carico di suggestioni simboliste e decadenti, con una figura femminile in primo piano e una maschile sullo sfondo, immersa nei propri pensieri, che anticipa alcune delle tematiche più significative dell’artista. Di particolare rilievo è anche la rappresentazione della maternità, un soggetto centrale nella poetica di Previati, che culminerà nella celebre Maternità (1890-1891), opera simbolo del divisionismo ‘ideista’ alla prima Triennale di Brera. L’acquisizione di Tranquillità in famiglia arricchisce ulteriormente le collezioni delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, offrendo una preziosa testimonianza della produzione pre-divisionista dell’artista – di cui la collezione ferrarese conserva pochi esemplari – e contribuendo a una visione più completa della sua evoluzione stilistica.

"Con questa acquisizione, il Comune conferma il proprio impegno nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale e nella promozione della grande tradizione pittorica italiana che proprio a Ferrara trovò espressione. Una volta riaperto palazzo Massari, tra i 5 grandi musei che riapriremo il prossimo anno dopo i tanto attesi interventi di restauro, l’opera troverà lì la sua collocazione, all’interno della sezione del museo dell’Ottocento, dedicata alle figure chiave della pittura moderna ferrarese, tra cui immancabile è Previati – commenta l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli –. Ringrazio la Fondazione Pianori per la donazione di questa importante opera, la cui bellezza arricchirà tutta la nostra comunità".

re. fe.