Tessa, ambasciatrice del gusto. E Raspelli intervista i grandi chef

Terza giornata di FerraraFoodFestival, protagonista Daniele Persegani, maestro della cucina tradizionale. Cuoco, docente e conduttore televisivo, Persegani è entrato nelle case e nei cuori degli italiani con la sua partecipazione ai programmi La Prova del Cuoco, É Sempre Mezzogiorno, Detto Fatto. Il pubblico ha potuto degustare la sua versione della Pisarei e fasò, primo piatto tipico della cucina Emiliana, gustosa e saporita composta da gnocchetti conditi con un sugo di pomodoro e fagioli. Ma le sorprese non finiscono qui, presente a Ferrara Food Festival anche Tessa Gelisio, volto tv di Cotto e Mangiato. Premiata come Ambasciatore del Gusto 2024. "Grazie a Tessa, un piacere ospitarla in questo importante evento ormai consolidato, ci teniamo tutti gli anni a premiare un volto noto che promuova la nostra straordinaria cucina nel mondo – spiega l’assessore Matteo Fornasini –. Il nostro territorio, con le sue province conta 18 dop e igp, un ricco patrimonio gastronomico che merita di essere valorizzato al meglio e Ferrara Food Festival è una vetrina straordinaria delle nostre eccellenze agroalimentari". "Siamo onorati perché è un grande momento di divulgazione", spiega Massimiliano Urbinati, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara. "Felici di premiare Tessa perché con passione ha portato l’amore per la cucina nelle case e nel cuore degli italiani", spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi, organizzatore. "La cultura enogastronomica va oltre la bontà dei piatti, è anche la tutela di un territorio e in base a come mangiamo promuoviamo o disincentiviamo un certo tipo di agricoltura. – spiega Tessa Gelisio – sono felice di ricevere questo riconoscimento. Io promuovo una cucina a basso impatto ambientale che valorizza i prodotti da stagione e la dieta mediterranea. L’agricoltura è un presidio importante e noi come consumatori abbiamo il dovere di tutelarla e dare valore alla nostra cultura gastronomica che è anche, tra l’altro, la più buona in assoluto".

Grandi nomi attesi anche per la giornata di oggi che vedrà protagonisti, alle 12, in piazza Municipio, il critico gastronomico Edoardo Raspelli che intervisterà lo chef cinque stelle Michelin Igles Corelli, un nome che risuona nell’olimpo della gastronomia italiana e che a questo territorio è legato più che a doppio filo. Corelli è originario di Argenta, proprio nella provincia ferrarese, e proprio qui ha mosso i primi passi nella cucina stellata, al ristorante Il Trigabolo, vere e propria fucina di talenti da dove sono passati alcuni tra i più importanti chef italiani. Ferrara Food Festival è un’occasione unica per celebrare il gusto, scoprire nuovi sapori e vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai grandi protagonisti della cucina e della città. L’iniziativa è organizzata da SGP Grandi Eventi con l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Si svolge in centro storico.