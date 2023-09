Tessere elettorali ai nuovi votanti

GORO

Un momento significativo per la vita civica della comunità sarà celebrato oggi alle 18, nella sala consiliare del Municipio di Goro. Nella sede istituzionale, infatti, si terrà la consegna delle tessere elettorali ai giovani elettori. "Questo evento rappresenta un passo importante per i nostri giovani – spiegano dal Comune di Goro -, marcando il loro ingresso nel mondo della partecipazione democratica e civica. Il Comune desidera celebrare questo momento significativo, sottolineando l’importanza del diritto di voto e incoraggiando i giovani cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e comunitaria". L’amministrazione comunale sarà presente per accogliere i giovani elettori e per sottolineare l’importanza del loro ruolo nella società. Sarà un’occasione per dialogare, condividere esperienze e riflettere sul valore della democrazia e sulla responsabilità che comporta l’esercizio del diritto di voto. "Invitiamo tutti i cittadini, e in particolare i giovani, a partecipare a questo evento – concludono dal Comune -. La partecipazione di tutti è fondamentale per rafforzare il senso di comunità e per promuovere i valori democratici". Un evento importante, dunque, quello previsto oggi pomeriggio in sala consigliare, in particolare per i giovani che riceveranno la loro prima tessera elettorale che consentirà loro di esercitare il proprio diritto al voto.