Test anonimo su 173, esame nullo Bufera su Unife: "Promuoveteci tutti"

di Lucia Bianchini

"I candidati, visto il grave danno subito e vista la quota di 100 euro pagata, chiedono di passare direttamente tutti a fare il corso di specializzazione. Non è ammissibile che dopo 15 giorni di attesa si verifichi una cosa del genere. Si chiede chiarezza e trasparenza" questo lo sfogo che un candidato all’ottavo ciclo di Tfa sostegno ha inviato a Il Resto del Carlino.

È dell’altro ieri la notizia dell’annullamento per 172 aspiranti docenti della prova scritta indetta da Unife il 13 luglio scorso, finalizzata all’ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole superiori. Alla fine della prova, la commissione ha riscontrato un’incogruenza: 172 candidati registrati e 173 elaborati consegnati. Un test dunque, seppur eseguito, è rimasta anonimo.

L’ateneo ha quindi annullato la prova a tutti, non potendo essere sicuro che il candidato non registrato non avesse svolto la prova indicando nella busta il nominativo di un’altra persona, svolgendo così di fatto l’esame per qualcun altro. Aspetto che va ad inficiare la regolarità dello svolgimento del concorso.

È già stata comunicata la data della nuova prova scritta, che sarà il 18 settembre. In quella data gli aspiranti docenti avrebbero dovuto in realtà sostenere la prova orale, esame le cui nuove date sono in via di definizione. L’università, contattata dal Carlino per avere un riscontro da parte della rettrice Laura Ramaciotti sull’accaduto, ha precisato che "ritiene corrette le informazioni già riportate e dichiara di non avere altro da aggiungere".

"Noi siamo sempre a disposizione e vigiliamo – spiega Mauro Santi, Flc Cgil –. L’università ha agito in autotutela, ma così facendo tutela anche i candidati. Posso comprendere il risentimento di chi aveva già svolto la prova, magari qualcuno è venuto anche da lontano, ma non vedo altre soluzioni. Il principio è lo stesso delle prove concorsuali, le commissioni sono inappellabili".

A preoccupare i candidati è anche un altro aspetto, quello di non riuscire a terminare nei tempi stabiliti il corso di formazione, visto il rinvio della nuova prova scritta. Perchè l’orale a questo punto sarà dopo il 18 settembre, ma il corso (come si legge anche sul sito di Unife) si svolgerà indicativamente da ottobre prossimo a giugno 2024. Su questo però Santi è rassicurante: "Nell’anno della pandemia hanno iniziato molto dopo, i candidati possono dormire sonni tranquilli".