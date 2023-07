Test IT-alert, Regione Emilia Romagna sperimenta sistema di Protezione Civile

Domani, dalle 12, per la Regione Emilia Romagna è programmata la sperimentazione del sistema di Protezione Civile denominato IT-alert. Si tratterà di un test (quindi di una prova) e non di un messaggio di allerta vero. IT-alert è un sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, e diffonde - su tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. I messaggi IT-alert viaggiano in modalità cell-broadcast. Il cell-broadcast, al contrario di altri sistemi di messaggistica, funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall’emergenza (per questo il test è realizzato su tutta l’ Emilia-Romagna) o dall’evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Ricevuto il messaggio, il cittadino non deve fare niente, se non “prendere” atto dell’avvenuta ricezione e, se lo riterrà, potrà accedere al sito indicato nel testo e compilare il questionario.