’Testa alta, e avanti’. Tortora parla ai giornalisti per un giorno Gaia Tortora incontra gli studenti degli istituti superiori di Bologna, Ferrara e Modena per l'edizione 2023-2024 del Premio Estense Scuola. Gli studenti potranno rivolgere domande all'autrice per realizzare un elaborato originale e creativo.