Testi, Sinisa e Vialli: grandi col loro esempio

Mirko

Rimessi *

In ogni caso, mi trovavo di fronte ad un bivio. Cedere psicologicamente all’incerta prospettiva sanitaria, chiudendomi nel dolore e facendo il gioco del male, o trovare la forza di reagire, creando le giuste condizioni mentali perché anche le previste cure potessero agire sul mio fisco al meglio. Optai per la seconda ipotesi, ben sapendo quanto l’umore potesse influenzare il delicato equilibrio del corpo. Quell’impietosa diagnosi suonò come una irrinunciabile convocazione per una “gara”… che accettai.

In questo breve tratto da ’Inciampare nel cancro e rialzarsi’ di Mario Testi – Premio mondiale Fair-Play per la promozione dell’etica e dei valori dello sport, ecco il pensiero nella testa di un uomo di sport quando deve affrontare una sfida, sia anche la più dura della sua vita. Ecco i pensieri nella testa di Gianluca, Sinisa, Paolo, Andrea, Mario, e ognuno potrebbe continuare con i nomi che più sono vicini alla propria storia personale, sapendo che il Golia che si deve affrontare difficilmente lascerà spiragli. Li definiamo “Eroi” perché, fuori dal campo, ci hanno insegnato ad affrontare la vita con lo stesso spirito indomito che li accompagnava durante l’attività agonistica. Quella grinta che noi sentiamo di non avere quando siamo immobili davanti a difficoltà, che in confronto dovrebbero apparirci come sassolini nella scarpa. Questi grandi esempi spesso ci raccontano di come la malattia sia una sfida che li ha resi uomini migliori, una cosa che sicuramente non volevano ma che gli ha dato l’opportunità di crescere. E allora sì, allora se le parole hanno aiutato anche una sola persona che lotta contro i propri demoni, è giusto chiamarli Eroi. Ora Gianluca, Sinisa, Mario,… non ci sono più ma il testamento spirituale che ci hanno lasciato con il loro esempio rimarrà per sempre e questo sarà il loro trionfo più grande.

* Responsabile comunicazione

Panathlon Club