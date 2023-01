Ferrara, resta tetraplegico dopo l’incidente: maxi risarcimento dopo dieci anni

Ferrara, 14 gennaio 2023 – Un incidente stradale , una vita stravolta e dieci anni di calvario per avere giustizia. Il protagonista di questa vicenda ha dovuto affrontare una battaglia lunga e dolorosa prima di vedersi riconoscere il giusto risarcimento (oltre un milione e mezzo di euro) a fronte del danno subito. La sua odissea giudiziaria inizia nel 2013, quando uno schianto gli cambia completamente l’esistenza lasciandolo tetraplegico. All’epoca dei fatti ha appena 27 anni. La dinamica dell’incidente Quel maledetto giorno sta percorrendo una strada urbana di un Comune del Basso ferrarese in sella alla sua moto. Sul suo percorso incontra una macchina. In quel tratto la linea di mezzeria sull’asfalto è continua. Il centauro inizia il sorpasso, rimanendo all’interno della propria corsia di marcia. All’improvviso, però, accade qualcosa: l’auto svolta a sinistra e lo urta. Nella caduta, il giovane sbatte la testa contro la vettura stessa. La botta è violentissima e gli causa danni molto gravi. Sopravvissuto per miracolo Rimane dieci mesi in ospedale, dove viene sottoposto a diversi interventi chirurgici. Sopravvive per miracolo, ma a un costo altissimo. Superata la fase dell’emergenza, i familiari cominciano a cercare giustizia. Inizialmente chiedono aiuto a un’infortunistica, ma senza grossi risultati: la pratica rimane ferma per due anni....