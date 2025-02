Tetto del municipio, partiti i lavori: "Non interferiranno con l’attività"

Sono attualmente in corso al Palazzo Municipale di Bondeno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della copertura dell’immobile. Il tetto del Municipio aveva subito danni, significativi ma non gravi, a seguito della tromba d’aria dell’agosto 2022. Per questo motivo, la struttura che ospita gli uffici comunali si trova attualmente transennata: ad ogni modo, i lavori già in corso non interferiranno in alcun modo con l’attività ordinaria degli uffici pubblici e amministrativi, che resta garantita negli stessi orari e modalità di sempre. L’importo dei lavori al tetto del Palazzo Municipale ammonta a 56mila euro: la ditta aggiudicataria Nb Erre Srl negli ultimi giorni ha chiesto, e ottenuto, l’autorizzazione al subappalto delle lavorazioni alla ditta Negrini-Michelini Snc, che ha appunto dato il via ai lavori. "La tromba d’aria ha causato danni enormi al territorio, quantificabili in oltre 40 milioni di euro fra patrimonio pubblico, abitazioni, imprese e agricoltura – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Per questo motivo, da subito ci siamo focalizzati sulla realizzazione degli interventi più urgenti e significativi in termini di sicurezza sociale e stradale, e di agibilità dei luoghi. Col passare del tempo, peraltro dopo un impegno notevole e incessante da parte del nostro Ufficio tecnico, stiamo intervenendo sulle ultime criticità, vale a dire su quei danni causati dal maltempo che fortunatamente non hanno compromesso in alcun modo la sicurezza delle persone, l’agibilità degli spazi o l’attività lavorativa". Nel dettaglio delle operazioni da svolgere al tetto del Municipio, che si protrarranno per qualche settimana, sarà rimosso e sostituito il manto di copertura danneggiato, verrà posato un manto impermeabile ardesiato e saranno realizzati interventi di lattoneria. Entro breve, analoghi interventi alla copertura saranno realizzati anche alla Centrale Operativa della Polizia locale in via Turati. Anche in questo caso, si tratterà di lavori conseguenti alla tromba d’aria che non impatteranno sull’attività ordinaria e quotidiana degli agenti.

cl.f.