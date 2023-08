Tetto e pannelli fotovoltaici nuovi alla palestra Bonini

L’estate dei cantieri bondenesi riguarda anche gli impianti sportivi. In particolare, ad essere interessato dalle opere è il contenitore per le attività motorie più importante del territorio, vale a dire la Palestra Bonini del Centro Sportivo Bihac. Da settimane sono in corso lavori di ripristino e riqualificazione del fabbricato che consentiranno alle svariate società utilizzatrici di svolgere le attività in una struttura completamente rinnovata. "Da un punto di vista tecnico-strutturale, è stato completato l’intervento di sostituzione della porzione della copertura danneggiata dal fortunale dello scorso agosto – spiega il sindaco, Simone Saletti (nella foto) –. Il tetto della palestra, infatti, era stato colpito da un albero caduto durante la tromba d’aria: un danno che aveva procurato fastidiose infiltrazioni d’acqua in concomitanza con le giornate di pioggia che penalizzavano il regolare svolgimento delle attività sportive. Mediante un intervento specifico, non è stata riparata solamente la singola parte danneggiata, ma si è provveduto all’intera sostituzione della porzione del tetto coinvolta dal crollo dell’albero, garantendo quindi maggiore sicurezza e solidità alla riparazione".

La sostituzione di una porzione della copertura è perfettamente visibile anche a occhio nudo: è sufficiente notare la leggera sfumatura di colore verde fra la parte preesistente e quella sostituita. I lavori al tetto della palestra comprenderanno presto anche la sostituzione di un paio di pannelli solari anch’essi danneggiati dal maltempo. Il Centro Bihac, anno dopo anno, è oggetto di costanti lavori di miglioria tecnica ed estetica: quello alla Palestra Bonini, è infatti soltanto l’ultima opera in ordine cronologico di una serie di interventi che hanno riguardato il campo da hockey su prato e da basket.