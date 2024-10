’Thallusa’, il canto di Giovanni Pascoli. Ne parla Cazzola

Sarà dedicata a ’Thallusa’, l’ultimo canto di Giovanni Pascoli del 1911, la conferenza di Claudio Cazzola in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L’incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

"Questi poemetti fanno un tutto organico. Descrivono la vita romana antica in tutti i tempi, in tutte le condizioni, in pace e in guerra, in terra e in mare, nella politica e nella domesticità, in città e in campagna; poeti, artigiani, grandi uomini e donne, e piccoli e piccole, e paganesimo e cristianesimo, le origini e la fine - non definitiva". Nella formulazione riassuntiva che si legge nella lettera inviata ad un amico da Giovanni Pascoli il 25 febbraio 1908, comprende i trenta componimenti in lingua latina appositamente redatti dal Poeta per essere inviati al concorso annuale di Amsterdam noto come Certamen Hoeufftianum.