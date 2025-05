’The colors of dreams’, ultimo atto C’è il Gruppo Artistico di Fermo

Oggi chiuderà, alla galleria il Rivellino a Ferrara in via Aldighieri 41, la bella ed interessante esposizione del Gruppo Artistico di Fermo della Rassegna d’Art Exibition in Ferrara intitolata ’The colors of dreams’.

Patrocinata dal Comune ed introdotta dalla prof Cinzia Reggiani vice presidente del Club Amici dell’arte di Ferrara e dal prof Leonardo Terenzi di Macerata del Gruppo stesso: proprio oggi si celebra il 50° anniversario di fondazione Club Amici dell’Arte, formatosi nell’aprile 1973 in un locale attiguo alla Sala-Teatro Estense, poi trasferitosi nel 1975 in via Baruffaldi 6 e qui rimase fino al 19 gennaio 2019 quando il Rivellino chiuse i battenti, per riaprire l’anno dopo in via Aldighieri 41. La vernice si è svolta con la presentazione degli espositori e del catalogo illustrato dal prof Leonardo Terenzi. L’evento, allietato da liriche lette dall’autore Gianluca Polmonari di Ferrara, ha visto in parete le opere del Gruppo Artistico di Fermo che, fra l’altro delle sue attività, cura mostre, pubblicazioni di libri, riviste, periodici, opuscoli, brochure e quant’altro abbia come fine la diffusione di lavori artistici. Da qui, l’iniziativa, Rassegna d’Art Exibition in Ferrara ’The colors of dreams’

Espongono gli artisti Milena Bernardini, Anna Maria Cognigni, Di Saverio Maria Antonietta, Maria Luisa Romagnoli, Gabriele Scartozzi, Carina Pieroni, Antonia Paolizzi, Giorgia Cruciani, Lorena Iuliana Ene, Anna Giovagnoli, Miriam Maranesi, Gianna Mora, Pasquale Nespoli, Stefano Peracci, Anna Riccitelli, Maria Luisa Romagnoli, Gabriele Scartozzi, Leonardo Terenzi, Alessio Veroli, Giorgina Violoni, Irene Vivona, Maria Gabriela Urbani. La rassegna, in forma ridotta, proseguirà nel locale di via Aldighieri 41 (almeno fino al 14 maggio). Orari d’apertura: 11– 13; 18 – 20 nei giorni rimanenti.