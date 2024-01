The Dreamers, l’originale

Ritorna, a partire da venerdì 19, il Cinema Boldini di Arci Ferrara in Sala Estense, con 7 proiezioni annunciate tra gennaio e maggio 2024. Il progetto curato dall’associazione culturale ferrarese, con il Patrocinio della Regione e del Comune di Ferrara, prevede in esclusiva per la città di Ferrara i nuovi restauri 4k targati Cineteca di Bologna ai quali aggiungere la proiezione di Kripton il 22 gennaio con il regista Francesco Munzi ospite in Sala Estense.

Il Cinema Boldini riparte con il restauro in versione originale sottotitolata italiano di The Dreamers di Bernardo Bertolucci, venerdì 19 gennaio alle 21.15, a poco più di 20 anni dalla sua uscita nelle sale. Struggente e sensuale ritratto di giovinezza cinefila sullo sfondo della Parigi sessantottina, The Dreamers è il film che ha lanciato le carriere di Louis Garrel, Eva Green e Michael Pitt, nei panni di tre ventenni voraci di film e di vita che imparano ad amare seguendo l’esempio dei grandi capolavori della storia del cinema. Film che, come diceva lo stesso Bertolucci, si rivolge ai giovani: "Noi dicevamo spesso che avremmo voluto dare una macchina da presa a chiunque. Io lo penso ancora, così ognuno potrebbe raccontare il proprio Sessantotto". La rassegna di Arci proseguirà con una proiezione lunedì 22 gennaio. Nella Sala Estense il nuovo film di Francesco Munzi, Kripton, con il regista in sala per presentare la pellicola. Il documentario è presentato da Arci Ferrara in collaborazione con il Csv di Ferrara e il dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche di Ferrara.