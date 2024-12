’The Ferrareser 3’. Oggi il nuovo libro. Domani la mostra

Un’esposizione completa di tutti i lavori del collettivo di artisti ferraresi verrà presentata alla cittadinanza, nella sala espositiva del liceo Dosso Dossi, in un doppio appuntamento: oggi dalle 12.30 e domani alle 17. Il collettivo di artisti ferraresi presenta il terzo volume di un libro da collezione dedicato alla città di Ferrara. Nel libro confluisce un anno di lavoro che coinvolge ben 95 persone: 34 illustratori, 14 giornalisti e 19 scrittori, 25 studentesse e studenti ferraresi Liceo Artistico Dosso Dossi e 2 professori. Il volume 3 sarà disponibile in galleria e le copie potranno essere autografate dagli artisti presenti. L’evento in programma per domani è pensato per la cittadinanza, una restituzione aperta al pubblico dei lavori svolti, visitabile dalle 17 in occasione della mostra dell’orientamento.